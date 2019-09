OM eist vijftien maanden celstraf tegen moeder Sloterplasbaby

AMSTERDAM - Een aangrijpende zaak: in 2016 werd langs een pad bij de Sloterplas een dode baby gevonden. Vandaag stond zijn moeder voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijftien maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk. Ook moet ze volgens het OM een psychologische behandeling krijgen.

Het jongetje heeft hoogstens een aantal dagen geleefd of werd dood geboren. Een voorbijganger vond de baby, toen ze een bal van haar hond zocht in de bosjes. Het was volgens de moeder ook de bedoeling dat iemand hem zou ontdekken. Ze zou hem daarom bij een boom hebben neergelegd. "Zodat hij een begrafenis zou krijgen."

Opvallend was dat de tas nat was en onder het kroos zat. Het OM wilde daarom weten of het lijkje werd verplaatst en in het water is gegooid, maar kreeg daar geen duidelijk antwoord op.

Veel moeite

Over wat er precies is gebeurd, kwam vandaag sowieso weinig duidelijkheid. De moeder gaf behoorlijk tegenstrijdige verklaringen over de omstandigheden. Bovendien had ze heel veel moeite om erover te praten. Advocaat Geertjan van Oosten vroeg de rechtbank zelfs of de vrouw haar verhaal achter gesloten deuren mocht doen.

Ze is volgens Van Oosten 'doodsbang' voor wraak, zodra haar identiteit bekend wordt. Mogelijk heeft dat te maken met de vader van de Sloterplasbaby: hij wordt ervan verdacht meerdere vrouwen te hebben opgelicht, voor tienduizenden euro's.

Verborgen

Toch was de vader de enige die afwist van de baby. De vrouw hield haar zwangerschap verborgen voor de rest van de familie. Ook al sliep ze met haar broertje en moeder op één kamer toen ze zwanger was.

Bij de bevalling zou ze wel alleen zijn geweest. Tot haar schrik was de baby volgens de vrouw al dood bij de geboorte. Zo zou het jongetje niet hebben geademd en 'zat de navelstreng om zijn nek', verklaarde ze.

Om niks te laten merken, heeft ze het kind vervolgens naar Sloterplas gebracht. De baby was gewikkeld in sjaals en werd in een tas gestopt, stelde ze.

Wegmaken

Na de vondst verdacht het Openbaar Ministerie (OM) de moeder in eerste instantie van betrokkenheid bij de dood van het kindje. Maar daar kwam het OM later op terug. Wel wordt de vrouw nog verdacht van het wegmaken van het kindje.

Advocaat Geertjan van Oosten wierp nog tegen dat de moeder juist wilde dat iemand haar kindje vond. Toch ging het OM daar niet in mee. Volgens justitie is het aannemelijker dat de moeder haar kind in het water heeft gegooid, aangezien de tas nat was.

Bovendien is het volgens het OM opvallend dat de moeder geen plannen had gemaakt voor de toekomst met de baby. Ze heeft de zwangerschap zonder medische zorg uitgevoerd.

De verklaringen zijn dus niet geloofwaardig, concludeert het OM. Daarom werd er alsnog een celstraf tegen de vrouw geëist.