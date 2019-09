Pistolen en drugs gevonden in huizen IJmuiden: vier jongemannen aangehouden

IJMUIDEN - Er zijn vier mannen aangehouden (van 16, 18, 21 en 32 jaar), nadat de politie wapens en drugs aantrof in twee woningen in IJmuiden. Iemand heeft anoniem een melding gedaan over 'een mogelijk vuurwapen' en daardoor kwam zaak aan het rollen, aldus de politie.

Vanmorgen deden agenten onderzoek in de twee huizen.

In de ene woning werden twee vuurwapens aangetroffen. In het andere pand vond de politie diverse plastic zakken en een potje met wit en bruin poeder. "Het gaat hier vermoedelijk om harddrugs."

De politie heeft alles in beslag genomen en er wordt een onderzoek ingesteld. De vier mannen die zijn aangehouden komen allen uit IJmuiden.