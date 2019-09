Drie arrestaties en 1,2 miljoen euro aan gestolen spullen in beslag genomen door hennepteam

HOLLANDS KROON - Drie aanhoudingen, een wapen en meer dan een miljoen aan gestolen spullen. Dat is het resultaat van een doorzoeking van het Hennepteam van de politie Noord-Holland op twee adressen in de gemeenten Hollands Kroon en Heerhugowaard.

De doorzoekingen gisteren waren een vervolg op de ontmanteling van meerdere hennepkwekerijen eerder dit jaar. Omdat daarbij – naast complete hennepkwekerijen - gestolen goederen werden aangetroffen, besloot het Hennepteam tot een uitgebreide actie.

Geldhond

’s Morgens stonden er op de twee adressen politie voor de deur. Naast de politie waren er ook een vastgoedspecialist, een geldhond en medewerkers van de Belastingdienst aanwezig.

Tijdens de zoekingen werd onder andere een vuurwapen gevonden en verschillende goederen in beslag genomen, zoals contant geld, schilderijen, voertuigen en een boot. Alles bij elkaar met een geschatte waarde van ruim 1,2 miljoen euro.

Onderzoek echt begonnen

Voor de politie is het onderzoek nu pas echt begonnen met het doorwerken van een complete administratie die in beslag werd genomen. De twee mannen (55 en 30 uit Hollands Kroon) en een vrouw (55 uit Hollands Kroon) die aan werden gehouden, worden verdacht van onder andere hennepteelt, heling, bezit van een vuurwapen en diefstal van stroom en water.