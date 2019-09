NS 'verhipstert' wachthokje station Zaandam met hangstoel: "Ik geef het twee maanden"

ZAANDAM - Een niet-alledaags gezicht op perron 4/5 van station van Zaandam. Daar is een kale wachtkamer omgetoverd tot groene ruimte, compleet met hangstoel en schapenkleedjes. Reizigers zijn blij verrast: “Wij gaan zeker niet meer overstappen op Sloterdijk!" Wel zijn er twijfels over de vandalisme-gevoeligheid van de ruimte.

Veel mensen kijken nieuwsgierig door de ruiten van de wachtkamer naar binnen. Binnen voelen ze aan het kleedje en de plantjes, of gaan even zitten in hangstoel in de hoek. Zo ook de zestigers Harry en Gerti uit Sittard. Zij maken foto's van elkaar.

Vandalisme

"Het heeft wat huiskamerachtigs", zegt Gerti. Het echtpaar reist iedere week naar Purmerend en zal daarom vaak gebruik maken van de ruimte, mits jongeren het niet kapotmaken. "Ik geef het twee maanden."

Een stel uit Den Helder is ook enthousiast over de nieuwe inrichting. "Wij gaan zeker niet meer overstappen op Sloterdijk! Dat tochthol daar!", roepen zij. Zij noemen de nieuwe wachtkamer 'comfortabel en warm' en hebben iets meer vertrouwen in de houdbaarheid van het hok. "Het is volgens mij wel 'diefstalproof', want het zit wel vast met tiewraps."

'Beetje lachen'

De 17-jarige Imre zit ook in de wachtruimte. Hij schat zijn leeftijdgenoten baldadig. "Ik denk dat het een maand blijft staan. Denk toch dat ze gaan vernielen. Beetje lachen met elkaar."

De NS en ProRail waren niet bereikbaar voor commentaar.