Collega's Derk Wiersum zamelen geld in voor zijn kinderen

AMSTERDAM - Enkele advocaten uit Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om de twee kinderen van hun doodgeschoten collega Derk Wiersum te helpen. Ze hebben samen een stichting opgericht, de Stichting Derk Wiersum, "met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan een studiefonds voor zijn kinderen".

Het initiatief is genomen door het kantoor waar hij tot een paar jaar geleden werkte. Zijn oud-collega's van dat kantoor schrijven: "Derk was naast een gewaardeerde collega van ons allemaal een fantastische echtgenoot en een liefhebbende vader van twee kinderen". Het advocatenkantoor kreeg hulp van een paar collega's die niet bij naam genoemd willen worden.

Wiersum werd vorige week doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij was de raadsman van Nabil B., de kroongetuige in het proces rond een reeks liquidaties die zouden zijn uitgevoerd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Vorig jaar werd de broer van de kroongetuige vermoord.