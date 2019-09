NH Nieuws organiseert Burgertop Schiphol in Wijk aan Zee: "Inwoners zelf aan het woord"

SCHIPHOL - Niet de Tweede Kamerleden, niet de minister en ook niet de directeur van Schiphol, maar de inwoners van Noord-Holland zijn zaterdag 16 november aan de beurt. Dan houdt NH Nieuws, in samenwerking met Code Oranje, de eerste Burgertop Schiphol in Wijk aan Zee. 150 Noord-Hollanders gaan in gesprek over de toekomst van de luchtvaart in ons land en de toekomst van Schiphol in het bijzonder.

Op de burgertop in Wijk aan Zee komen 150 inwoners uit Noord-Holland bijeen. Zij vormen een dwarsdoorsnede vanuit de bevolking. Zowel mensen die door Schiphol hun brood verdienen, als zij die overlast ervan ervaren. Het idee van een Burgertop Schiphol is ontstaan op de redactie van NH Nieuws. Hetzelfde idee speelde bij de politieke beweging Code Oranje. Die twee organisaties hebben de handen ineen geslagen.

Bert Blase van Code Oranje: "We laten de inwoners zelf aan het woord. Niet de politici, de Tweede Kamerleden, de minister en de directeur van Schiphol. Maar de mensen die de gevolgen iedere dag ondervinden van de besluiten die over Schiphol genomen worden. Alle belangen zullen aan tafel zijn."

Waardevol

Voor Jacky de Vries, die leiding geeft aan de nieuwsredactie van NH Nieuws, is dit een waardevol journalistiek experiment. "We zoeken altijd naar nieuwe manieren om complexe verhalen te doorgronden. Er spelen zoveel belangen en het is zo complex, dat voor ons zeer waardevol is om 150 burgers in een ruimte te brengen die met elkaar over dit onderwerp te laten praten." De Vries verwacht dat er heel goede ideeën tijdens de burgertop zullen ontstaan.

Beslissingen nemen

De Vries: "Met deze burgertop laten wij zien dat onze inwoners prima in staat zijn met elkaar over een heikel onderwerp te spreken en daarover verantwoorde beslissingen te nemen. Ook over het vraagstuk van de toekomst van Schiphol, dat diep ingrijpt in onze levens en onze leefomgeving."

Burgertop Schiphol

