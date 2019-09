Grootscheepse controle Gooise massagesalons: twee aanhoudingen

HILVERSUM - Na een grootscheepse controle van Gooise massagesalons de afgelopen weken zijn twee personen aangehouden. Los van de aanhoudingen lopen er nog meerdere vervolgonderzoeken, omdat geconstateerd is dat de regels niet worden nageleefd.

De afgelopen weken werden 34 massagesalons onder de loep genomen in Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Blaricum en Laren. De controles werden gedaan door de politie, de verschillende gemeenten, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV. De massagesalons werden steekproefgewijs gecontroleerd, maar ook na enkele tips.

Overtredingen

In drie gevallen bleek een medewerker geen werkvergunning te hebben en zes salons voldeden niet aan de brandveiligheid of was er te weinig daglicht in de salon. Daarnaast waren er drie overtredingen van het bestemmingsplan. Ook werd er gekeken naar de arbeidsomstandigheden en naleving van de arbeidstijdenwet.

De twee aanhoudingen hebben volgens de politie te maken met illegaliteit.

Verder onderzoek

De controle heeft los van de aanhoudingen nog niet geleid tot een gedwongen sluiting van een salon. De controleurs hebben voor de meeste gevallen besloten dat er verder onderzoek gedaan moet worden.