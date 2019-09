CDA-jongeren West-Friesland pleiten voor gezamenlijke aanpak tekort starterswoningen

MEDEMBLIK - Het CDJA West-Friesland gaat vanavond een motie pitchen bij de zeven Westfriese gemeenteraden om het woningentekort voor starters gezamenlijk aan te pakken. "We willen meer ambitie zien van de gemeenten", vertelt Marina van Eijk van het CDJA.

De leden van het CDJA West-Friesland, dat afgelopen voorjaar werd opgericht, zien overal om zich heen jongeren worstelen met het vinden van betaalbare woningen. Veel jongeren wonen noodgedwongen thuis omdat ze niks kunnen vinden.

"Er zijn te weinig huurwoningen en koopwoningen", vertelt Marina. "We zien dat er langere tijd niks aan is gedaan en dat het een structureel probleem wordt."

Het CDJA wil meer inzet zien van de zeven Westfriese gemeenten om de woningnood in regionaal verband aan te gaan pakken. Ze hebben zelf allerlei ideeen hierover, maar willen de oplossingen wel bij de gemeenten zelf laten. "We hebben er vertrouwen in dat de gemeenten zelf gepaste maatregelen kunnen nemen."

Pitch

Vanavond wordt de motie gepitcht door het CDJA op een bijeenkomst van alle zeven Westfriese gemeenteraden. De lokale afdelingen van het CDA gaan de motie de komende weken afzonderlijk van elkaar indienen bij de zeven gemeenteraden.