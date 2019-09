Gewonde en ravage bij botsing met twee auto's in Hoorn

HOORN - Bij een ongeluk op de Provincialeweg in Hoorn is een gewonde gevallen. De schade aan de voertuigen is groot.

Op de kruising met de Maelsonstraat botsten twee auto's op elkaar. Omdat de situatie geregeld is met verkeerslichten, bestaat het vermoeden dat één van de twee bestuurders door rood is gereden.

De automobilist van een van de betrokken voertuigen raakte gewond en is naar het ziekenhuis. De inzittenden van de andere wagen kwamen met de schrik vrij.

Beide voertuigen zijn geborgen.