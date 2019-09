De Peiling: Geen zoete drankjes maar alleen nog water mee naar school?

NOORD-HOLLAND - Vandaag wordt er tijdens de allereerste 'Kraanwaterdag' op scholen in Nederland alleen maar water gedronken. Volgens onderzoek krijgt twee derde van de basisschoolkinderen suikerhoudende drankjes mee naar school. Wat vind jij daar van?

Watertappunten

De komende twee jaar worden op schoolpleinen door heel Nederland zo'n duizend watertappunten aangelegd. Dat plan moet ervoor zorgen dat kinderen minder snel naar ongezonde frisdranken grijpen.

Gezonde dorstlesser

"Water is de beste dorstlesser, bevat geen calorieën en heeft een neutrale smaak, waardoor kinderen niet aan een zoete smaak wennen", zegt Patricia Schutte van Het Voedingscentrum tegen RTL Nieuws. "Daarom is het ook goed dat er nu een Kraanwaterdag is, voor meer bewustwording." De dag wordt georganiseerd door zes drinkwaterbedrijven in Nederland. 3700 klasen doen mee. Ook krijgen kinderen vandaag les over water.

Zo laat je je kind meer water drinken

Voor ouders die moeite hebben hun kinderen water te laten drinken, heeft het Voedingscentrum deze tips:

Als je kind gewend is aan zoete drankjes, of aan limonade in het water, dan is het wijsheid om het kind langzaam te laten wennen aan een minder zoete smaakt. Dus elke keer wat meer water en wat minder siroop.

Af en toe een zoete drank geven is geen probleem, maar maak er duidelijke afspraken over. Geef bijvoorbeeld op een vast moment één zoet drankje, zoals op zaterdag of zondag. Zo went je kind er ook aan dat op andere momenten water en thee de standaard zijn.

Maak het water bijzonder, bijvoorbeeld door het in een kan met blaadjes munt en een citroenschijfje te doen. Sinaasappel en komkommer doen het ook goed.

Wat vind jij?

Hoort een pakje appelsap, chocomel of een ander zoet drankje er bij in de pauze op school of zou het goed zijn om van elke dag zo'n waterdag te maken?

