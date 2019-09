Jongen (16) beroofd in Bovenkarspel: twee tieners opgepakt

BOVENKARSPEL - Twee jongens van 14 en 17 jaar uit Grootebroek zijn gisteren in Bovenkarspel aangehouden. Zij worden verdacht van het beroven van een 16-jarige jongen uit Enkhuizen.

Gisteren werd de Enkhuizer rond 16.30 uur aan de Middend in Bovenkarspel aangesproken door één van de jongens. Later voegde de andere dief zich bij het gesprek. Ze vroegen of de Enkhuizer even met hen mee wilde lopen, maar hij weigerde.

Toen het slachtoffer uiteindelijk het winkelcentrum uitliep, werd hij opgewacht door een groep van mogelijk zes personen. Zij gristne zijn tas uit zijn handen en vluchtten zo snel als ze konden weg.

Getuigen konden de politie op de twee jongens wijzen, die de Enkhuizer eerder hadden aangesproken. De andere mensen die in het groepje stonden worden nog gezocht.