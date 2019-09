Hondenfamilie heeft schattige reünie op het strand in IJmuiden 😍

IJMUIDEN - Afgelopen zondag was op het strand bij IJmuiden een wel heel bijzondere familiereünie. Labradoodle Saar ontmoette hier al haar zestien pups, samen met hun baasjes, en dat leverde schattige beelden op.

De reünie is georganiseerd door Martine Houthuyzen, het baasje van Saar. "Saar heeft twee nestjes gehad. Na de eerste heb ik ook een kleine reünie georganiseerd, dat was met negen pups. Dus nu na het tweede nestje, dat waren zeven pups, wilde ik ze ook weer allemaal bij elkaar brengen."



Extra groot feest

De reünie was op Martine's verjaardag, dus besloot ze ook de vader en oma van de pups, evenals een labradoodle die geen familie is, maar van dezelfde eigenaar als een hond uit het tweede nest, uit te nodigen.

Alles bij elkaar was het een samenkomen van twintig honden. Op onderstaande beelden is goed te zien hoe leuk 'de familie' het met elkaar heeft: