Veiling voor designerspullen van criminelen levert meer dan twee ton op

NOORD-HOLLAND - De veiling van bij criminelen in beslag genomen designeritems heeft al 232.000 euro opgebracht. Sinds eind augustus kon geboden worden op tassen, schoenen en kleding van topmerken als Chanel, Gucci of Louboutin. Dat werd massaal gedaan.

De veiling is een proef van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland en de spullen zijn door de politie en de FIOD in beslag genomen bij opgepakte criminelen. Op de veilingsite BVA Auctions werden de luxe artikelen getoond.

Lees ook: Speciale veiling voor in beslag genomen designerspullen van criminelen: "Vaak veel waard"

Het idee ontstond na een huiszoeking, toen agenten een Hermès Birkin-tas over het hoofd zagen die nog 10.000 euro waard was. "Toen dachten we: dit moeten we anders aanpakken", zo vertelde projectleider Daniëlle van Nes eerder. Het OM besloot vervolgens om ook beslag te leggen op de peperdure garderobe van bijvoorbeeld oplichters, drugsdealers en witwassers.

De opbrengst van de veiling vloeit naar de staatskas en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het schadeloosstellen van slachtoffers, of om geld veilig te stellen dat een veroordeelde crimineel moet betalen. "Misdaad mag niet lonen, dus het is mooi om te zien dat het resultaat zo succesvol is", vertelt afpakofficier van justitie Joost van Bree. "Op deze manier treffen we verdachten rechtstreeks in hun portemonnee én spekken we de staatskas."

Tweede ronde

De veiling van de eerste items is inmiddels gesloten, maar er zijn al weer nieuwe items verzameld voor een tweede ronde. Die start vermoedelijk dit najaar.