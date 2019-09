Boris (26) werd slachtoffer van steekpartij, nu doet hij zijn verhaal: "Ik wil de GGZ wakker schudden"

ENKHUIZEN - De 26-jarige Boris uit Enkhuizen is afgelopen vrijdagavond slachtoffer geworden van een steekpartij. De dader, een 32-jarige man, werd later op de avond aangehouden. Volgens de politie ging het om een 'verwarde man'. Boris doet nu zijn verhaal, maar heeft vooral één belangrijk doel: "Ik wil GGZ wakker schudden."

Omdat het slachtoffer niet met zijn eigen naam in de media wil verschijnen, noemen we hem in dit artikel 'Boris'. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Wat is er gebeurd?

Boris bezoekt regelmatig zijn moeder in Enkhuizen, die in een appartementencomplex woont. Tijdens zijn bezoekjes komt hij regelmatig een man tegen, die hem dan 'vreemd en boos' aankijkt. Het is de bovenbuurman van zijn moeder, voor wie zij ook bang is. Boris loopt dan ook vaak met haar mee, omdat ze hem niet alleen wil tegenkomen.

"Hij is patiënt bij de GGZ, dat wisten we. Daarm was ik altijd scherp ingesteld. Ik wist dat hij niet in orde was", vertelt hij.

Die avond is Boris samen met zijn moeder weggeweest en loopt hij met haar mee naar de voordeur. Als hij terugloopt naar zijn auto, komt de buurman op hem af. "Ik dacht eigenlijk dat hij zijn excuses kwam aanbieden voor al die tijd dat hij zo raar naar me had gekeken."

'Ik had dood kunnen zijn'

Het tegenovergestelde gebeurt. De man pakt op dat moment een mes uit zijn zak en roept 'ik ga je....'. "En voordat hij zijn zin af kon maken, ging het mes richting mijn borstkas", vervolgt Boris geschrokken. Nét op tijd kan Boris naar achter stappen. "Als ik niet zo alert was geweest, was ik nu dood geweest."

Met zijn auto nog draaiende en de sleutel in het slot, rent hij vervolgens zo snel mogelijk weg van de man. Boris vlucht naar het huis van zijn zus. Hier bellen ze samen de politie. Even later wordt de man aangehouden.

Paniekaanvallen

Eenmaal thuis stapt Boris onder de douche en ziet hij het gat in zijn shirt en de kras op zijn borst. "Door de adrenaline heb ik het niet gevoeld. Maar dat was nog een extra bevestiging voor mij: ik had dood kunnen zijn."

Boris omschrijft zichzelf als 'een grote sterke jongen, die voor niets en niemand bang was'. Maar nu kijkt hij continue achterom. "Ik word 's nachts vaak wakker. Ik voel me bedreigd en bang, en ik heb paniekaanvallen. Steeds denk ik: wanneer zal ik hem weer zien? Wanneer is de volgende confrontatie tussen ons?"

'GGZ, maak hier werk van'

Ondanks de traumatische gebeurtenis, wil Boris ten strijde trekken. "Er wonen veel GGZ-cliënten in Enkhuizen, tussen de 'normale mensen' en het 'normale leven'. Maar ze zijn psychisch niet in orde en hierdoor kan iedereen een slachtoffer worden. Ik had nu dood kunnen zijn. Maar de volgende keer is het een jongetje van 10, die zich nergens van bewust is?"

Het liefst wil Boris dat de GGZ hier werk van gaat maken. "Ze moeten goed opletten en beter inschatten of iemand wel echt zelfstandig kan wonen. Dit soort situaties moeten toch voorkomen worden?"

Bang voor lage straf

Daarnaast hoopt Boris ook vooral op een zware straf voor zijn belager. "Dat is mijn tweede zorg. Wat als hij alleen maar een taakstraf krijgt? Of drie maanden de cel in gaat? Wat als hij mij daarna weer opzoekt? Met die gedachte lig ik elke nacht wakker. Ik hoop dat hij een hele zware straf krijgt."

Boris wil vooral alle instanties wakker schudden: de GGZ, politie en het Openbaar Ministerie. "Zelfs de politie schrijft in hun berichten dat ik ongedeerd ben weggekomen en alleen was bedreigd."

De man zit nog vast. Het is niet bekend wanneer hij zich voor de rechter moet verantwoorden. Boris wordt bijgestaan door slachtofferhulp.

NH Nieuws heeft GGZ Enkhuizen om een reactie gevraagd. De organisatie zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen.