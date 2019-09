Bussumers halen geld op voor mishandelde brandweerman

BUSSUM - Bussumse Susanne Dalinghaus is een crowdfundingsactie gestart om een bloemetje te kopen voor de brandweerman die afgelopen zaterdag bij de grote brand in haar dorp een kopstoot kreeg. Het lijkt een flink boeket te gaan worden: er is al 170 euro gedoneerd.

De brandweerman kreeg een kopstoot toen hij een omstander bij de grote brand in Restaurant Pepi's aan de Landstraat aansprak.

Susanne opende de doneeractie omdat ze vindt dat Bussumers best 'blijk van dank mogen geven aan deze brandweerheld'. "Een bosje bloemen met een kaart en eventueel een klein presentje lijkt mij op zijn plaats. Voor iedereen die wilt aanhaken, doneer wat je kunt missen. Iedere euro helpt mee en alle namen van de donateurs zal ik uiteraard op de kaart vermelden", schrijft ze bij de actie.

Het doel van de actie was om 75 euro op te halen, maar er wordt flink meer gedoneerd. Eén van de donateurs is een buurvrouw van het restaurant. Ze woont boven de naastgelegen dierenwinkel. Ze laat weten de brandweer te bedanken en geeft een knuffel namens haar cavia's.

Wel respect

Andere donateurs spreken schande van de kopstoot die de brandweerman kreeg en zeggen wél respect te hebben voor de hulpdiensten. "Koop maar wat moois voor hem, zodat hij weet dat het grootste grosse van de mensen zijn inzet wel waardeert", schrijft een donateur.