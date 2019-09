Agenten met kogelvrije vesten in Hoofddorp na horen knallen

HOOFDDORP - In de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch is vanochtend een knal gehoord, waarna agenten met kogelwerende vesten de wijk in zijn gestuurd. Uiteindelijk bleek het om vuurwerk te gaan.

Op foto's is te zien hoe de politie het gebied heeft afgezet ter hoogte van huisnummers 16.601 en 16.616. Er zou ook rook gezien zijn.

Na een kort onderzoek bleek het vuurwerk te zijn geweest. Rond 9.30 uur trok de politie zich weer langzaam terug uit Hoofddorp.