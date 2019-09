Laatste uren van vermoorde Kelvin Maynard in kaart gebracht: politie zoekt specifieke getuigen

AMSTERDAM - Er is meer duidelijk over de activiteiten van Kelvin Maynard op de avond dat hij werd doodgeschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam. De politie deelde die informatie bij Opsporing Verzocht.

De oud-profvoetballer werd vorige week woensdag onder vuur genomen door twee onbekende daders op een (motor)scooter. Na de schoten kwam de Volkswagen Golf waarin Maynard reed tot stilstand tegen de gevel van brandweerkazerne Anton, vermoedelijk doordat hij de macht over het stuur verloor. Korte tijd later overleed Maynard aan zijn verwondingen.

Laatste uren

De politie heeft in kaart gebracht hoe de laatste uren van het slachtoffer eruit zagen. Zo is Maynard rond 19.00 uur gezien op het plein bij metrostation Gein.

Hij sprak daar met drie vermoedelijk Surinaamse mannen van tussen 20 en 25 jaar oud. Twee andere mannen die daar waren, naar verluidt een Marokkaanse en een Hindoestaanse man, zouden er van auto hebben gewisseld. Zij stapten vanuit een zwarte VW Golf GTI in een witte Suzuki Swift.

Maynard zou die avond met iemand hebben afgesproken om voetbal te kijken. Voor hij naar die afspraak zou gaan, was hij rond 20.15 uur bij de kraam Ali Snack aan het Wethouder de Roosplein.

Vanaf daar, blijkt uit onderzoek, zijn de twee mannen op de scooter of motorscooter hem gevolgd: via de Meerkerkdreef naar de Langbroekdreef, waar zij Maynard onder vuur namen.

Specifieke getuigen

De politie is op zoek naar meer getuigen in het algemeen, maar ook naar een aantal specifieke. Zo willen ze graag praten met de vijf mannen bij het metrostation, een taxichauffeur die een bijna-aanrijding had met de daders en mensen die wat meer van de achtervolging hebben gezien.