Vondst baby bij Sloterplas maakte veel los: vandaag staat moeder voor de rechter

AMSTERDAM - Diepe indruk maakte het op agenten en veel Amsterdammers: de dode baby die op 8 juni 2016 werd gevonden langs een pad bij de Sloterplas. Het kindje was, gewikkeld in een sjaal, in een tas gestopt. Vandaag staat de moeder voor de rechter. Ze wordt ervan verdacht het kindje te hebben weggemaakt.

Het jongetje heeft hooguit enkele dagen geleefd of is mogelijk doodgeboren. Na de vondst organiseerden buurtbewoners een stille tocht, tientallen mensen liepen mee. Ook op de door de gemeente geregelde begrafenis kwamen meer dan honderd mensen. Sommigen namen bloemen en knuffels mee.

Tranen over de wangen

Ook agenten liet de vondst van het 'mooie, gave en kleine kindje' niet onberoerd. Forensisch rechercheur Judith die betrokken was bij het onderzoek, schreef in een blog: "Met woorden is niet te beschrijven wat het met mij deed. (...) De tranen rolden soms over mijn wangen. Ik liet ze gaan. Het was een bijzonder onderzoek."

Lange tijd was onduidelijk van wie de baby was, tot vorig jaar. Toen werd de vader gevonden na een DNA-verwantschapsonderzoek. De man is gehoord door de politie, maar werd niet als verdachte aangemerkt. Via hem is ook de moeder gevonden. De vrouw werd aangehouden, maar kwam later weer vrij in afwachting van het proces.

Geen betrokkenheid bij dood

Het OM verdacht de moeder aanvankelijk van betrokkenheid bij de dood van het kindje, maar dat is inmiddels veranderd. Nu wordt ze alleen verdacht van het wegmaken van het kindje. Waarom de verdenking is gewijzigd, wil het Openbaar Ministerie nu niet zeggen. Daar zal tijdens de zitting meer duidelijkheid over komen.

Volgens de advocaat van de moeder, Geertjan van Oosten, wilde ze het kindje helemaal niet wegmaken. Ze wilde juist dat iemand haar kindje vond en heeft hem volgens hem vlakbij het pad tegen een boom gelegd. "Omdat de moeder haar zwangerschap verborgen hield, wilde ze voorkomen dat bekend werd dat de baby van haar was."

De rechtszaak start vandaag om 13.00 uur.