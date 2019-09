'Tata Steel liegt over uitstoot: twintig procent meer CO2 dan gerapporteerd'

IJMUIDEN - Tata Steel stoot minstens twintig procent meer CO2 uit dan het bedrijf officieel rapporteert. Dat schrijft De Groene Amsterdammer, die hiervoor een alternatieve berekening onderzocht. Tata Steel zegt in een reactie dat het onderzoek 'kant noch wal raakt'.

De Groene Amsterdammer kwam na hun vorige publicatie over Tata Steel in contact met luchtdeskundige Arie van Eck. Hij heeft 25 jaar lang voor zijn werk alle milieurapportages van Tata beoordeeld. Van Eck vertelde aan De Groene Amsterdammer dat hij alle cijfers over Tata verzamelt die hij kan vinden en deze in een spreadsheet zet. Zijn conclusie: Tata Steel stoot meer CO2 uit dan het bedrijf zelf zegt.

Twee journalisten van De Groene Amsterdammer, Luuk Sengers en Evert de Vos, bekeken de berekeningen van Van Eck. "De weken daarna hebben we met wetenschappers en experts bij overheidsdiensten geprobeerd gaten te schieten in Van Ecks methode: Niets hield stand", schrijven de twee journalisten in hun publicatie, die vandaag verscheen.

'Gat van 2,5 miljoen ton CO2'

"De rekenmethode die Van Eck hanteert, wordt zowel door wetenschappers als de wet erkend als een deugdelijke manier om de CO2-uitstoot te berekenen en wordt bovendien door sommige andere bedrijven dan Tata toegepast", vervolgens Sengers en De Vos. Ze geven in hun artikel toe dat er een paar getallen uit het spreadsheet aangepast moesten worden, maar daarna zit er nog steeds een verschil van 2,5 miljoen ton CO2.

2,5 miljoen ton CO2: een hoeveelheid die direct een deuk slaat in het Klimaatakkoord. Daarom wil GroenLinks naar aanleiding van de publicatie van De Groene Amstersammer een spoeddebat.

Reactie Tata Steel

Tata Steel zegt dat het artikel volstrekt onjuiste conclusies bevat. "De beweringen raken kant noch wal", schrijven zij in het weekblad. "De heer Van Eck heeft geen kennis van de procesvoering op de site van Tata Steel. Het artikel baseert zijn berekeningen op vergunde waarden en niet op de daadwerkelijke uitstoot. Een cruciale misser. In het artikel worden meerdere methoden door elkaar gebruikt, dit zorgt voor onjuiste conclusies."