Vliegtuigslurf op de automatische piloot is een wereldprimeur voor Schiphol

SCHIPHOL - Welke vakantieganger kent hem nou niet? De aviobrug, de chique naam voor de slurf waardoor je naar het vliegtuig wandelt. Op Schiphol staan er 133. En sinds gisteren ook twee die zichzelf, volautomatisch aansluiten op het geparkeerde vliegtuig. Een wereldprimeur voor Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vliegtuigslurfen zijn uitgerust met een slimme technologie, waarbij camera’s op de brug de deur van het vliegtuig herkennen. Met behulp van sensoren kan de brug zichzelf tot aan de deur van het vliegtuig aansluiten. Er blijft wel een medewerker een oogje in het zeil houden, voor als het toch misgaat.

Maar volgens projectbaas Oscar Maan gaat het niet mis. Juist met sommige bestuurders van vliegtuigslurfen is het aansluiten weleens de mist ingegaan. Minder ervaren brugbestuurders doen er ook soms langer over, wat het in- en uitstapproces vertraagd. En tijd kost (veel) geld op een luchthaven.

De eerste volautomatische aviobruggen werden aangesloten op een Boeing 777-200 van KLM (tekst gaat verder onder de video):





De automatische slurfen zijn te vinden bij gate F9. Het volautomatisch aansluiten zit nog in een proefperiode tot eind dit jaar, samen met KLM. Daarna wordt een besluit genomen over een verdere uitrol op de luchthaven.