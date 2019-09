Politie: nog geen zicht op dader moord Wiersum

AMSTERDAM - De politie heeft nog steeds geen zicht op de verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum. Een woordvoerster van de politie zei dit vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De politie bevestigde dat de verdachte vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar is. Eerder werd uitgegaan van een vermoedelijke schutter tussen de 16 en 20 jaar, maar de leeftijd werd bijgesteld op basis van tips.

De verdachte heeft een slank postuur, is ongeveer 1,75 meter lang en was volledig in het zwart gekleed. De dader heeft Wiersum doodgeschoten met een normaal vuurwapen.

Groot rechercheteam

Er wordt met een groot rechercheteam gezocht naar de dader. Daarbij zijn ook rechercheurs van andere eenheden betrokken met verschillende expertises.

De politie riep alle mensen op die mogelijk iets hebben gezien zich te melden. "We worden liever een keer te veel gebeld dan niet", aldus de woordvoerster.