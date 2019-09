Eerste dag van Marengo-liquidatieproces: nieuwe aanklachten en geen kroongetuige

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie heeft de aanklachten tegen Ridouan Taghi in het grote Marengo-liquidatieproces uitgebreid. Taghi wordt nu ook verdacht van een moordpoging in Rotterdam in december 2016. Het is de tiende moordopdracht die aan de groep rond de voortvluchtige Taghi wordt toegeschreven.

De voortvluchtige Ridouan Taghi en zijn handlanger Said Razzouki worden nu ook officieel verdacht van de moord en de voorafgaande moordpogingen op misdaadverslaggever Martin Kok, de moord op Spyshop-medewerker Ronald Bakker uit Huizen in 2015, de opdracht om de winkel van Bakker in Nieuwegein te beschieten met een bazooka of handgranaten en de moordpoging op Khalid B. in 2016.

De woordvoerder van het OM zei geen idee te hebben waar Taghi en Razzouki zijn. "Als we wisten waar ze waren, zouden we ze waarschijnlijk al aangehouden hebben." Recent werd gesuggereerd dat Taghi mogelijk in Dubai verbleef.

Besloten zitting

Het OM lichtte de extra aanklachten vandaag toe in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dat de zitting niet toegankelijk was voor pers en publiek is uitzonderlijk, de beslissing was genomen na de moord op de advocaat van de kroongetuige in het proces, Derk Wiersum. Er wordt naar Taghi gewezen als opdrachtgever hiervoor, het is niet duidelijk of daar dinsdag in de rechtbank iets over is gezegd.

Verscheidene advocaten hadden de rechtbank gevraagd de zogeheten pro-formazitting alsnog open te stellen, maar de rechtbank honoreerde dat verzoek niet.

Kroongetuige afwezig.

Kroongetuige B. was niet aanwezig op de zitting, maar dat was ook niet nodig. Er is alleen gesproken over de voorlopige hechtenis van andere verdachten. Onduidelijk is dus nog of B. een nieuwe advocaat heeft. Een woordvoerder van het OM laat weten dat de deal met het OM nog overeind staat en dat het proces geen vertraging op gaat lopen door de moord op de advocaat van B.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki telt de zaak zestien verdachten. De volgende zittingen in de Marengo-zaak zijn op 12 en 13 december. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

Op de wegen rond de rechtbank en bij de rechtbank zelf was veel zwaarbewapende marechaussee aanwezig.