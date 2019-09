Nieuwe groenten passen zich aan het klimaat aan: "Zo efficiënt mogelijk telen"

WERVERSHOOF - Experts uit de zaadindustrie komen deze week naar West-Friesland om de nieuwe innovaties te bekijken op groentegebied. En daarom organiseert Syngenta het driedaagse evenement Fields of Innovation bij de proefvelden in Wervershoof. Dit jaar ligt de focus op duurzaamheidsthema's als klimaatverandering, verspilling voorkomen en minder arbeidsintensief telen.

Dat er door de jaren heen steeds meer groenten in fancy kleuren te krijgen zijn, is bekend. Maar dit jaar ligt de focus vooral op duurzaamheid en klimaatverandering. Zo is er een nieuw type witte kool die met zo min mogelijk water uit kan groeien tot een goed product. Ook zijn er op de proefvelden tientallen andere koolgewassen, pompoen-, bladgroente en uienrassen te zien.

Een kool voor ieder klimaat

Vooral in Oost-Europese landen is er veel vraag naar kool die beter tegen de warmte en droogte kan. "In Nederland hebben we een kleine markt voor kool en daarnaast zijn we erg van de bewaar-kool, legt veredelaar Twan Groot uit. De meeste kool die in Nederland wordt geteeld, wordt geëxporteerd. Groot: "Met name in landen als Oekraïne en Rusland wordt dagelijks kool gegeten, daar hebben we weer speciale soorten voor die beter tegen de kou kunnen."

Machinaal oogsten

Ook wordt er een demonstratie gegeven van een nieuwe oogstmachine, waar slechts nog maar een paar handen aan te pas komen om een heel veld kool te oogsten. Ontwikkeling van nieuwe machines is nodig omdat steeds minder mensen te vinden zijn die zwaar werk willen doen. Volgens organisator Joop Hof is er nog een lange weg te gaan voor alles machinaal gebeurd: "Bijvoorbeeld in de bloemkoolteelt, daar is het nog niet mogelijk. Voor veel groente is het heel ingewikkeld een geschikte oogstmachine te bouwen."

Lees ook: Terugkijken: NH Events bij Fields of Innovation

Fields of Innovation begon ruim dertig jaar geleden als een 'bloemkool opendag'. Voor Joop Hof is het zijn laatste editie als organisator voor hij met pensioen gaat. "Het begon met alleen bloemkooltelers en het is nu een heel gemêleerd gezelschap met heel veel verschillende producten", legt hij uit.