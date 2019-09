Onderwijsinspectie: Kennemer College Beroepsgericht in Pilotenbuurt niet veilig

HEEMSKERK - Het Kennemer College Beroepsgericht, gevestigd in de Pilotenbuurt, is niet veilig en voldoet niet aan de wettelijke eisen. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in een inspectierapport. Interim-directeur van het Kennemer College erkent tegenover NH Nieuws dat er problemen zijn en spreekt van een bewogen jaar. "Anders was ik hier niet geweest. Ik ben hier met een opdracht."

De Inspectiedienst nam de school onder de loep nadat er eind 2018 'signalen waren binnengekomen dat leidde tot diverse schorsingen', zo wordt beschreven in het rapport. De conclusie van de inspectiedienst die een half jaar later volgt, liegt er niet om. "De kwaliteit van het onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen. Deze school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen."

Veiligheid

Een van die zorgwekkende tekortkomingen is de veiligheid op school. Dat betekent dat de school - die deel uitmaakt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - volgens de inspecteurs geen veiligheidsbeleid voert om incidenten te voorkomen. Ook ontbreekt het aan beleid bij het afwikkelen daarvan.

Begin dit jaar was het Kennemer College landelijk in het nieuws vanwege de ophef rond het 'nekvelincicident', waarbij een filmpje van een conflict tussen een onderwijsassistent en scholier viraal ging.

NH Nieuws sprak met verschillende scholieren op de locatie. Een aantal zeggen onafhankelijk van elkaar dat zij een gevoel van onveiligheid ervaren op school.

Sinds september vorig jaar werkt interim-directeur Jaspers aan een hersteltraject, zo zegt hij in een interview met NH Nieuws. Jaspers stipt aan dat als het gaat om het 'gevoel van onveiligheid' bij scholieren, dit niet los kan worden gezien van de actieve jeugdbende in de Pilotenbuurt. Dat gaat dan om de zo genoemde 'Pilotenbende' die de buurt al bijna een jaar in zijn greep houdt. Ze worden gelinkt aan een reeks zware mishandelingen in en rond de wijk. "En wij bevinden ons in die wijk, en raakt het ook ons", zegt Jaspers.

De signalen die de inspectiedienst eind 2018 binnen kreeg, hadden direct te maken met de jeugdbende, zo zegt de directeur van het Kennemer College. Sommigen uit die groep waren ook ingeschreven op het Kennemer College, aldus Jaspers. Dat leidde tot diverse schorsingen en tot mei 2019 ook inzet van beveiligingsmensen rond de school.

Toch beperken de tekortkomingen van de school zich niet alleen tot de veiligheid. Want zo vervolgt de inspectiedienst: "De schoolleiding is opgeslokt door de waan van de dag. De leraren zijn niet meer als team, maar meer ieder voor het eigen vak doorgegaan. Dat er geen eenduidige, gezamenlijke aanpak was, is wel gesignaleerd, maar het ontbrak lange tijd aan daadkracht en eensgezindheid waardoor het niet is gelukt om het tij tijdig te keren."

Op verzoek van NH Nieuws kijkt educatiewetenschapper Frank Cornelissen ook naar het inspectierapport. Hij spreekt van een uitzonderlijke en tegelijkertijd ook zorgelijke situatie als het gaat om de locatie Beroepsgericht.



Interim-directeur Jaspers loopt niet weg voor de uitdagingen. Hij stelt dat er nog een hoop werk aan de winkel is, maar is hoopvol dat hij alle problemen onder de knie gaat krijgen.

De Inspectiedienst van het Onderwijs komt voor de zomer van 2020 terug op de locatie om het hersteltraject te beoordelen.