Texelaar Dorian van Rijsselberghe heeft eerste dag erop zitten van WK windsurfen

TEXEL - Aan het Gardameer in Italië strijden windsurfers deze dagen om de wereldtitel. Ook de van oorsprong Texelse Dorian van Rijsselberghe is van de partij. Hij heeft de eerste dag erop zitten en vertelt hoe het is gegaan.

Voor windsurfers is het Gardameer bij Torbole een uitdaging. "Het heeft thermische wind. 's Ochtends heeft het een aflandige wind die weg blaast omdat het kouder is in het binnenland, maar in de middag zuigt alle wind weer terug en heb je meestal aanlandige wind", vertelt Dorian.

De Texelaar heeft naar eigen zeggen een goede eerste dag gehad. "De eerste race was ik derde, de tweede race was niet zo goed en de derde race was ik weer derde. Maar ik voel me goed, dus we gaan zien wat morgen brengt."

Zijn resultaten zijn te volgen via de website van rsxclass.org.