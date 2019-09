Stelend duo op scootmobiels valt eigenaresse bloemenstal aan na slome achtervolging

SANTPOORT-ZUID - Bloemstal Jonker in Santpoort-Zuid had zaterdag een niet-alledaags dievenstel op bezoek. Een man en vrouw, beide op een scootmobiel en met een klein kind voorop, namen de wielen toen ze betrapt werden op het stelen van een plantje. De eigenaresse van Jonker ging er direct op de fiets achteraan. Na een zeer langzame achtervolging door het centrum van Santpoort werd de vrouw aangevallen door het stelende duo.

"Ik woon al mijn hele leven in de omgeving en ken alle straatjes hier. Dus ze waren mij echt niet ontsnapt", vertelt de eigenaresse tegen NH Nieuws. "Plus, zo hard gaan die scootmobiels helemaal niet. Het moet er best komisch uit hebben gezien voor voorbijgangers. Op een gegeven moment riep ik nog naar ze 'geef het nu maar op, dadelijk is je accu leeg'. Ja, ik had er op het begin best lol in."

Maar eenmaal in het nauw gedreven was de lol er voor de gemotoriseerde dieven wel af. De vrouw reed op de eigenaresse in. Ze kwam ten val en heeft vanwege een pijnlijke knie de achtervolging moeten afblazen.

Boevengedrag

"En dat allemaal om een plantje van nog geen drie euro." De eigenaresse zegt dat de diefstal haar niet zoveel uitmaakt, maar het vooral schandelijk vindt dat het duo zich zo misdraagt in het bijzijn van hun zoon. "Het is zo'n lief knulletje om te zien. Ik zou het heel erg vinden als zijn ouders hem besmetten met hun boevengedrag."

Getuigen gezocht

De politie zoekt nu getuigen van het incident. De man is ongeveer 60 jaar oud en de vrouw ongeveer 50. Het kind zou rond de tien jaar oud zijn.