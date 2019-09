FNV-leden en Aircraft Fuel Supply bereiken akkoord over nieuw cao

SCHIPHOL - De leden van FNV Procesindustrie zijn akkoord met het laatste cao-bod van Aircraft Fuel Supply. Vorige week liepen de onderhandelingen nog stuk en dreigde de brandstofleverancier met een staking.

"Acties zijn definitief van de baan. Vooral het behoud van de leeftijdsdagen en het feit dat er geen verslechteringen komen, zijn belangrijke redenen om voor te stemmen. Voor de duurzame inzetbaarheid zijn die leeftijdsdagen, of andere maatregelen, echt van levensbelang", vertelt Jeroen Brandenburg, bestuurder van FNV Procesindustrie.

Lees ook: FNV dreigt met nieuwe acties op Schiphol, deze keer bij brandstofleverancier

Naast het behoud van de leeftijdsdagen gaan ook de lonen omhoog. Per oktober krijgen de medewerkers er ruim een procent bij. In totaal worden de lonen in 2019 met drie procent verhoogd.