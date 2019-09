Werkzaamheden aan transportleiding: Noord-Hollandse kranen spuien vies en troebel water

EDAM-VOLENDAM - Op veel woningen in Noord-Holland komt er sinds gisteren troebel of bruinig water uit de kraan. Bewoners van diverse steden klagen over het dubieuze goedje wat ineens uit de leiding komt.

Inwoners in de omgeving van Edam, Zaandam, Monnickendam en Volendam hebben daarnaast sinds vanochtend last van een lage waterdruk in huis. Op Facebook worden er filmpjes gedeeld van troebel- en bruin water.

Gewoon drinkbaar

Dit komt door werkzaamheden van drinkwaterbedrijf PWN in een transportleiding. Hierdoor komt er zuurstof in de leidingen. Dit veroorzaakt zowel de lage druk als het troebele water. "Het water is gewoon drinkbaar", laat PWN aan NH Nieuws weten. "We hadden niet verwacht dat zoveel mensen hier problemen van zouden ondervinden."

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de complicaties te verhelpen. Deze zullen aan het einde van de middag zijn afgerond.