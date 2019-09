Kunstenaar Rob Scholte verliest tweede rechtszaak op rij van gemeente

DEN HELDER - Kunstenaar Rob Scholte heeft in een week tijd voor de tweede keer een rechtszaak verloren van de gemeente Den Helder. Dit keer is zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.

Scholte had de gemeente gedaagd vanwege verbouwplannen van het voormalige postkantoor. De kunstenaar had hierin tot vorig jaar zijn atelier en woning. Met deze rechtszaak wilde hij voorkomen dat het pand deels zou worden gesloopt om er appartementen in te maken. Zonder succes dus, want de rechter ging niet met hem mee.

Vorige week oordeelde de rechter in een andere zaak al dat Scholte bijna 400.000 euro schadevergoeding moest betalen aan de gemeente. Ze vonden het terecht dat ze de kunstenaar uit zijn woning hadden gezet. Het hoge bedrag bestond voornamelijk uit de uitruimingskosten en kosten voor achterstallige gas, water en licht.

Of hij in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.