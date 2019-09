200.000 klanten getroffen door grote KPN-storing, 112 tijdelijk onbereikbaar

NOORD-HOLLAND - Onder andere Purmerend, Edam-Volendam, Wormerveer en Zaandam kampte KPN vandaag met een storing. Ruim 200.000 klanten van de internetprovider hadden geen internet, televisie en mobiel netwerk. Ook kon er in sommige winkels niet gepind worden en was noodnummer 112 voor klanten van KPN onbereikbaar.

Het noodnummer was zowel met een vaste als mobiele telefoon niet te bereiken, zo meldde Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Rond 21.30 uur was de storing verholpen.

Van het bemannen van brandweerkazernes zoals dat gebeurde tijdens de landelijke 112-storing, was geen sprake: "We staan in nauw contact met de KPN. Alleen mensen met deze provider hebben last van de storing. Als er sprake is van een noodsituatie raden we mensen aan buren te vragen of de straat op te gaan", vertelde een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Oorzaak van de storing was een elektriciteitskabel die in brand is gevlogen: "Hierdoor zijn ook twee glasvezelkabels beschadigd", liet een woordvoerder van KPN weten. "We zijn nu bezig met het voorbereiden van de herstelwerkzaamheden. We moeten hiervoor de grond in. Naar verwachting kan het echte herstellen om 18.30 uur beginnen en moeten de problemen rond 21.00 uur grotendeels zijn verholpen."

Lange rijen

In de Zaanstreek stonden op verschillende plekken lange rijen voor pinautomaten. Zo ook in Zaanstad, getuige onderstaande foto.

Foto: Radio & TV Zaanstreek

Op de website allestoringen.nl stroomden de klachten binnen. "Geen internet tv en mobiel netwerk in Edam-Volendam", schreef gebruiker Julian. Ook KPN-klanten in Purmerend, Wormerveer en Middenbeemster klaagden dat er 'geen vast internet' was.