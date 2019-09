200.000 klanten getroffen door grote KPN-storing

NOORD-HOLLAND - In onder andere Purmerend, Edam-Volendam, Wormerveer en Zaandam kampt KPN op dit moment met een storing. Ruim 200.000 klanten van de internetprovider zouden geen internet, televisie en mobiel netwerk hebben. Ook kan er in sommige winkels niet gepind worden.

Op de website allestoringen.nl stromen de klachten binnen. "Geen internet tv en mobiel netwerk in Edam-Volendam", schrijft gebruiker Julian. Ook KPN-klanten in Purmerend, Wormerveer en Middenbeemster klagen dat er 'geen vast internet' is.

KPN meldt op haar website dat storing om 13.14 uur begon en om 19.30 uur verholpen zal zijn.