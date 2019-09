Omwonenden klagen over gevaarlijke fietsstraat in Wormer: "Heb al meerdere ongelukken zien gebeuren"

WORMER - Na het zoveelste ongeluk zijn omwonenden het zat. De Koetserstraat in Wormer is omgebouwd tot een fietsstraat: alle tweewielers hebben hier voorrang, maar dat heeft nog niet iedereen in de gaten. Door de drukte in de straat zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

In mei is de fietsstraat opgeleverd, sindsdien zijn er veel ongelukken gebeurd en doen er zich dagelijks gevaarlijke situaties voor, vertellen omwonenden aan NH Nieuws.

Vijf ongelukken in een maand

Hilbert woont nog maar een maand op steenworp afstand van de fietsstraat, en heeft al vijf ongelukken zien gebeuren. "Het is een lastig kruispunt, je moet op meerdere plekken tegelijk kijken."

Jan de Groot is garagehouder pal aan de Koetserstraat en ziet een hoop gevaarlijke situaties. "Ik heb al een paar keer m'n adem in moeten houden achter mijn bureau. Ik heb ook daadwerkelijk een aantal scooterbestuurders door de lucht zien gaan." De omwonenden eisen dan ook dat de gemeente de herinrichting nader onder de loep zal nemen.

De gemeente heeft aangegeven dat zij reeds een onderzoek zijn gestart naar de fietsstraat. Op 2 oktober zullen de resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan het college.