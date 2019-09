Van Haga uit VVD-fractie gezet, hij beraadt zich op houden Tweede Kamerzetel

HAARLEM - Het in opspraak geraakte Haarlemse Kamerlid Wybren van Haga moet uit de VVD-fractie. Dat heeft de fractie vandaag besloten. Het is echter nog onduidelijk of Van Haga zijn zetel meeneemt. In dat geval zou de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijtraken.

Hart van Nederland meldde gisteren dat het bedrijf van Van Haga dit voorjaar begon aan bouwkundige werkzaamheden aan het Haarlemse Essenhofje, maar hier geen vergunning voor had. Nadat de werkzaamheden stil waren gelegd, was de Tweede Kamerlid "woest" en kwam verhaal halen bij de bewoners van het hofje.

Eerdere voorvallen

Dit is niet de eerste keer dat Wybren van Haga in opspraak is. Al eerder overtrad hij de huurregels in Amsterdam. Na dit incident mocht Van Haga zich niet meer direct bemoeien met zijn bedrijf. Ook werd de VVD-kamerlid in juli betrapt op rijden onder invloed.