Kunstenaar Jeroen Henneman: "Ik dacht het ook zonder dat papiertje wel te redden."

AMSTERDAM - Civiel ingenieur zou Jeroen Henneman gaan worden. HBS afmaken en daarna naar de Technische Universiteit in Delft. Het liep allemaal anders, want de recalcitrante scholier die hij toen was, verliet school voortijdig. Henneman: "Ik hoefde dat papiertje niet. Ik zou ook wel zonder in de maatschappij terechtkomen."

Biografie



Naam: Jeroen Henneman



Geboren: Haarlem, 17 oktober 1942



Beroep: schilder, tekenaar, graficus, illustrator, beeldhouwer, programmamaker





"Ik ben toen liftend gaan reizen door Frankrijk en Spanje", vervolgt Jeroen Henneman zijn avontuur." Op de terugweg bleef hij overal hangen: in Madrid, Parijs, Leuven, Antwerpen. Pas na drie jaar kwam Jeroen thuis en hij had hij geen zin meer in school.

tekeningen

Henneman: "Maar ik kon goed timmeren, dus ik ben timmerman geworden. En van het een kwam het ander, maar ik ben altijd blijven tekenen. Toen waren er mensen in Antwerpen die mijn tekeningen zagen en er eentje wilden kopen. Op een gegeven moment zag ik dat, wat ik maakte, ik dat nog nooit ergens anders had gezien. Vanaf dat moment is het begonnen."

Lees ook Jan Sierhuis: "Alle schilderijen op mijn atelier zijn top."

Als beeldend kunstenaar werkt hij graag in opdracht. "Maar dat moet die opdracht wel passen in mijn fantasie. Dan kan ik iets groots maken. In mijn atelier kan ik alleen modellen maken. Ik kan hier geen grote dingen maken."

De Schreeuw

Een van die grote werken is Het Wiel op het Belastingkantoor in Amsterdam. Wie wel eens over de Ringweg rijdt, kan 'm niet missen. De Schreeuw, ter nagedachtenis aan de moord op Theo van Gogh, is een ander aansprekend werk. Als vriend van Van Gogh was dat ook een moeilijke opdracht. Henneman wilde Theo zoals hij hem kennen vangen in het ontwerp. Maar ook de Theo zoals het grote publiek hem kende.

"Heb ik heel lang over gedaan", zegt Henneman nu. "Door een toeval is dit eruit gekomen. Ik had eerst nog niet zijn profiel gebruikt, maar toen zei zijn vader: 'Jeroen ik zou het ontzettend op prijs stellen als je niet zomaar een gezicht zou nemen, maar Theo's gezicht.' Toen dacht ik okay."

Kijk hier het langere interview met Jeroen Henneman:



Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.