Kat in houten kistje gevonden bij grofvuil: "Dit blijven emotionele telefoontjes"

AMSTERDAM - De dierenambulance heeft gisteren in de Haardstee in Amsterdam een kat gered, die in een houtje kistje bij het grofvuil was gezet. Het beestje bleek na een medische check weinig te mankeren.

Een anonieme beller tipte de dierenambulance van het kistje dat bij het grofvuil stond. De kat, een witte Pers, wilde niet uit zijn kistje komen en stonk een uur in de wind. Zijn vacht zat onder klitten, plas, poep en ander vuil. Met dichtgeknepen neus moest de dierenambulance de kat uit het kistje knippen.

Eenmaal uit het kistje begon de kat kopjes te geven aan de dierenambulancemedewerkers: toch blij om uit zijn benarde situatie te zijn. Bij het Hugo Dierenziekenhuis in Zwanenburg werd na een snelle medische geconstateerd dat er geen noodzaak was om een nacht in het ziekenhuis te blijven.

"Dit blijven emotionele telefoontjes", schrijft de dierenambulance op Facebook. Zij hebben de witte Pers een warm bedje, wat eten en een aai over de bol gegeven. Over eventuele adoptie kan nu niets worden gezegd.