Dieven breken in één nacht in bij meerdere bestelbussen in Schagen

SCHAGEN - Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag in meerdere bestelbussen in Schagen ingebroken. Hierbij is onder meer gereedschap gestolen en is de inbouwnavigatie eruit gebroken.

De bestelbussen stonden geparkeerd aan het Elzenhof en de Frans Halsstraat. Van de bus aan de laatst genoemde straat zijn zelfs nog de achterlichten meegenomen.

De dieven konden vluchten. Om ze alsnog te kunnen pakken, roept de politie getuigen op zich te melden.