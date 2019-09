De Peiling: Rookvrije woonwijken?

NOORD-HOLLAND - Roken uitbannen in woonwijken. Daar wordt aan gewerkt in Haarlem en Utrecht. In winkelstraten mag niet meer gerookt worden en ook rond scholen, kantoren, gezondheidscentra is het opsteken van een peuk taboe. Wat vind jij van rookvrije wijken?

Haarlem-Oost

In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken is voor kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans dat ze zelf gaan roken. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem Welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties doorbreken. Ze zetten in op een rookvrij Haarlem-Oost.

Utrecht

Ook de Utrechtse wijk Oog In Al moet rookvrij worden. Huisartsen gaan lesgeven op twee basisscholen in de wijk, waar in oktober de Händelstraat al rookvrij moet zijn. Op 30 september komen ook bordjes op de gevels van Gezondheidscentrum Oog in Al, diverse scholen en winkels en kantoren in de wijk. De gemeente Utrecht onderzoekt of op een aantal openbare plekken in de stad een rookverbod mogelijk is.

Wat vind jij?

Rookvrije wijken. Is dat een goed idee of een slecht plan? We horen graag jouw mening!







