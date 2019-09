Weggebruikers opgelet: zware avondspits verwacht door regen

NOORD-HOLLAND - De kans is groot dat het vanavond flink druk gaat worden op de Noord-Hollandse wegen. De dinsdag is al één van de drukste dagen en precies tijdens de avondspits gaat het geruime tijd regenen.

Automobilisten rijden voorzichtiger in de regen, waardoor vaker ongelukken gebeuren en opstoppingen ontstaan.

Extra buien

Vooral aan de kust en in de Randstad is het nat en wordt het aanschuiven, zo meldt Weeronline. Dat komt doordat de temperatuur boven land nu lager is dan de zeewatertemperatuur en dat kan extra veel regen opleveren.

Lees ook: Na zonneschijn komt regen: de herfst is officieel begonnen

Naar verwachting vallen er ook de komende dagen flink wat buien, waardoor donderdag eveneens een pittige avondspits kan worden. In totaal valt er deze week zo'n dertig tot vijftig millimeter regen.