Kamerlid Chris van Dam: "Hulpverlener heeft foto's gemaakt van reanimatie Maynard"

AMSTERDAM - Een hulpverlener heeft vlak na de liquidatie van Kelvin Maynard in Amsterdam foto’s van onder andere de reanimatie genomen en die verspreid. Die conclusie trekt Tweede Kamerlid Chris van Dam na het zien van de beelden. De CDA'er wil een onderzoek naar de herkomst, want: "Dit doe je niet."

"Ik maak me daar zorgen over, dat mensen niet de piëteit op kunnen brengen om van iemand die stervende is foto's te maken", zo vertelt hij bij De Ochtendshow op NH Radio.

Zes dagen geleden werd Maynard, terwijl hij in de auto zat, onder vuur genomen door twee personen op een scooter. De voormalig FC Volendam-speler botste na de beschieting tegen een brandweerkazerne aan de Langbroekdreef. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Vlak na de liquidatie doken foto's op, waarop naast de reanimatie ook de gehavende auto van Maynard te zien is. "De foto's zijn gemaakt pal nadat meneer is neergeschoten, in of zeer nabij een kazerne", zo vertelt Van Dam bij De Ochtendshow op NH Radio. "Ik weet dat persfotografen niet zijn toegelaten, dus is het óf door een hulpverlener gemaakt, of door iemand die toegang heeft gekregen van een hulpverlener."

Confrontatie voor familie

Van Dam, die zelf jarenlang politieman is geweest, vindt het schokkend dat de foto's vervolgens verspreid zijn. "Ik heb ze zelfs in Aruba op een website aangetroffen, gewoon gepubliceerd in een medium. Ook familieleden worden daar dan mee geconfronteerd en dat kan echt niet."

Van Dam wil dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de opnames en het verspreiden ervan. "Ik heb vragen gesteld en ik wacht de antwoorden op de vragen af."