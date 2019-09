Straks live: NH Events bij Fields of Innovation

WERVERSHOOF - De zaadwereld komt naar Wervershoof om de nieuwe innovaties te bekijken op het gebied van groente tijdens Fields of Innovation. De focus ligt op duurzaamheid: klimaatverandering, verspilling voorkomen, minder arbeidsintensief telen, hoe gaat de zadenbusiness daarmee om? NH Events is bij de beurs aanwezig en 'pikt een zaadje mee'.

Experts uit de zaadindustrie kunnen tijdens Fiels of Innovation hun ogen uitkijken. Van bloemkool die niet meer afgedekt moet worden tot spruitjes die mechanisch schoon te maken zijn: er komen veel slimme en duurzame ideeën langs tijdens de beurs.

NH Events is live bij dit groente- en zadenfestijn. Om 13.00 begint de uitzending, die live te volgen is via Facebook.