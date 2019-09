Neckermann schrapt alle vluchten vandaag: noodnummer voor gestrande reizigers

HOOFDDORP - Wie voor vandaag een vakantie geboekt had via Neckermann, zal niet vertrekken. Naar aanleiding van het faillissement van Thomas Cook kunnen de vakanties niet doorgaan. Wie op korte termijn een reis heeft geboekt via deze reisorganisatie, moet de berichtgeving goed in de gaten houden.

"Er is in de afgelopen 24 uur gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen bij Thomas Cook Nederland B.V. uit te blijven voeren. Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt", schrijft Neckermann op hun website.

Lees ook: Touroperator Thomas Cook omgevallen: Nederlanders kunnen reis afmaken

De reisorganisatie heeft bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een melding gedaan van 'finanicieel onvermogen' dat alle vluchten van vandaag, 24 september, komen te vervallen. Gedupeerde reizigers worden door Neckermann doorverwezen naar sgr.nl.

Noodnummer

Reizigers die morgen of later deze week vertrekken, worden aangeraden de berichtgeving in de gaten te houden. Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR zei in het NOS Radio 1 Journaal dat er vanaf 09.30 uur een speciaal telefoonnummer en mailadres klaarstaan voor gestrande reizigers. "Er staan honderden reisagenten klaar om mensen te helpen bij het omboeken of bij het indienen van een claim bij SGR", aldus Oostdam.

Gedupeerde reizigers kunnen het garantiefonds bellen via 070 30 711 11.