Weer grote milieuclub naar rechter om F1 in Zandvoort te stoppen

ZANDVOORT - Opnieuw stapt een organisatie naar de rechter om de Formule 1 van Zandvoort tegen te houden. Het gaat volgens het AD om Mobilisation for the Environment (MOB), dat eerder samen met andere organisaties al met succes tegen de overheidsaanpak tegen stikstof vocht, waardoor nu duizenden bouwprojecten stil liggen.

De organisatie van de Grand Prix heeft haar vergunningen niet op orde, stelt Mobilisation for the Environment en stapt daarom naar de rechter. Daarmee schaart de inmiddels gevreesde organisatie zich in het rijtje natuurbeschermingsclubs dat al een rechtszaak aanspande; de stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Vrienden van Middenduin.

"De Grand Prix stoot grote hoeveelheden stikstof uit die het omringende Natura 2000-gebied Kennemerduinen beschadigen", stelt milieuactivist Johan Vollenbroek namens Mobilisation for the Environment. "De bestaande vergunning is op drijfzand gebaseerd. Die is afgeleid van een eerdere vergunning, die al in 2006 blijkt vervallen."