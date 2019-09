Auto vliegt in de brand in Hippolytushoef: caravan nét op tijd gered

HIPPOLYTUSHOEF - Er is vanmiddag een auto in de fik gevlogen op de N99 in Hippolytushoef. De grijze wolken waren in de verre omgeving te zien. Achter de auto zat een caravan, maar de brandweer kon voorkomen dat ook die in de brand ging.

Het gebeurde rond vijf uur.

De weg werd tijdelijk afgezet vanwege de bluswerkzaamheden. De brand is vermoedelijk ontstaan door een technisch mankement.