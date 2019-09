Oostknollendammers adopteren gymzaal: "We gaan het gewoon zelf doen"

OOSTKNOLLENDAM - Oostknollendammers zijn eigenaar geworden van gymzaal 't Hop. Omdat de basisschool van het dorp vijf jaar geleden sloot wilde de gemeente van de zaal af. Bewoners hebben deze nu met een symbolische euro gered.

"Dat je dit als gemeenschap zo samen kan doen is natuurlijk fantastisch", vertelt Laurens Schoonheim. Zijn zoon geeft vandaag een parkour-verjaardagsfeestje in de gymzaal. "Dat je dit soort dingen hier kan organiseren is geweldig. Het smaakt naar meer, misschien dat we dit nog een keer gaan doen. Op een regenachtige zondagmiddag voor alle kinderen uit de buurt bijvoorbeeld."

Naast verjaardagsfeestjes wordt de gymzaal door het dorp gebruikt om te sporten en als opslag. Stichting Het Hop heeft de zaal voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen van de gemeente Wormerland.

Zelf voor gebouw zorgen

De bewoners gaan de gymzaal zelf onderhouden en denken dat goedkoper te kunnen doen dan de gemeente. "De gemeente zag dat niet zitten en wij denken dat er wel een exploitabel model voor de maken is", vertelt initiatiefnemer Daan Klaase.

"Wij gaan ook echt zelf voor het gebouw zorgen. Dus waar de gemeente zelf een schilder of een timmerman moet inhuren voor onderhoud hebben wij allemaal mensen in het dorp die zelf erg handig zijn. Er wonen veel aannemers. Dus wij gaan het zelf gewoon doen."