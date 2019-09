'Beslissing om de Damloop eerder te stoppen was goed'

ZAANDAM - Alle deelnemers van de Dam tot Damloop die gister naar het ziekenhuis moesten, zijn buiten levensgevaar. Dat zegt Le Champion-directeur Ron van der Jagt tegen NH Nieuws. Hij kijkt tevreden terug op zijn besluit om de race eerder te stoppen. "Die koelbaden zijn een blijvertje. Ik sprak net een meisje dat gister in een koelbad heeft gelegen. Ik kreeg er kippenvel van."

De hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam werd gisteren door de warmte - het was zo'n 25 graden - vroegtijdig gestopt. Veel hardlopers raakten oververhit. Één persoon moest worden gereanimeerd op straat en die maakt het naar omstandigheden goed.

Dit alles zorgde voor een zware belasting van de hulpdiensten; die moesten tientallen keren uitrukken. De laatste groepen, zo'n 4.000 deelnemers, mochten daarom niet starten. Dit beschouwt Van der Jagt een dag later nog steeds als een goede beslissing. "De ambulances zijn nooit overbelast geweest", zegt hij tegen NH Nieuws. Volgens hem was er vooraf gerekend op zo'n dertig tot veertig ambulanceritten, maar uiteindelijk werden dit er door de hoge temperatuur tientallen meer; er moesten ook ambulances uit andere regio's komen.

Van der Jagt is ook tevreden over de koelbaden die deze editie voor het eerst bij de finish stonden. "Het was een proef, maar die zijn zeker een blijvertje." Eerder zei hij daar al over dat die 'mogelijk levens hebben gered'. Fysioloog Maria Hopman zei vandaag tegen NH Nieuws dat dit zéker het geval is. Lees dit interview hier.

Met een van die koelbad-gebruikers heeft Van der Jagt contact gehad vandaag. "Het huilen stond me nader dan het lachen. Ze stond fris en fruitig voor me, terwijl ze gister met haar hele lichaam in zo'n bad heeft gelegen. Ik ben ontzettend blij dat we dit hebben kunnen doen."

Bekijk hier het interview met Le Champion-directeur Ron van de Jagt.

De Ambulancedienst kan nog niet zeggen hoeveel mensen er precies mee zijn gegaan met de ambulance vanwege overhitting.