Dood na extreme seksspellen en drugsinjectie: OM eist dertien maanden cel in hoger beroep

AMSTERDAM - Bij het gerechtshof in Amsterdam is in een hoger beroep langer cel geëist tegen de 60-jarige Duitse sm-beoefenaar Michael K., die verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van de 35-jarige Zweed Magnus Jonsson. Het slachtoffer is waarschijnlijk om het leven gekomen door oververhitting na extreme seksspellen en een hoge dosis drugs die hem was toegediend.

Het slachtoffer werd eind 2015 dood gevonden in de sekskamer in de woning van de verdachte in De Baarsjes. Het OM denkt dat hij een cocktail van onder andere XTC, crystal meth, MDMA en ketamine bij Jonsson heeft geïnjecteerd. Dit zou al dan niet met toestemming van Jonsson zijn gebeurd.

Dertien maanden

K. werd in deze zaak eerder door de rechtbank veroordeeld tot zes maanden celstraf, na een eis van vijftien maanden, wegens dood door schuld en het bezit van verdovende middelen. Het OM ging in hoger beroep. De aanklaagster eist nu dertien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk voor de seksuele handelingen met dodelijk afloop.

Verdachte is arts

De rechtbank noemde het incident 'behoorlijk onvoorzichtig', maar het OM vindt dat er sprake is van roekeloos gedrag. Dat kan een hogere straf opleveren. Het OM benadrukte daarbij dat de verdachte zelf een arts is, die had kunnen weten dat hij onaanvaardbare risico's nam. Bovendien is al eerder iemand gestorven in zijn sekskamer, toen ging het om een natuurlijke dood.