Hitteberoerte-expert: "Koelbaden en samenwerking hulpdiensten bij Dam tot Damloop hebben levens gered"

ZAANDAM - Het was gister een 'high risk'-middag voor de Dam tot Damloop en er zijn levens gered. Dat zegt fysioloog Maria Hopman. Dat er géén dodelijke slachtoffers zijn gevallen, is volgens haar te danken aan de koelbaden en goed georganiseerde hulpverlening. "Hopelijk kijken andere organisaties naar dit voorbeeld."

De hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam werd gisteren door de warmte -het was zo'n 25 graden- vroegtijdig gestopt. Veel hardlopers raakten oververhit en dit zorgde voor een zware belasting van de hulpdiensten. Die moesten tientallen keren uitrukken.

Hopman, die al jaren onderzoek doet naar thermoregulatie bij hardlopers en gisteren aanwezig was in Zaandam, is te spreken over de manier waarop de organisatie en hulpdiensten samenwerkten. "Dat heeft het verschil gemaakt. Want als je kijkt naar de temperatuur van gister was het een high risk-dag en was een overlijden niet ondenkbaar. Gelukkig is het heel goed gegaan."

Zowel in 2014 als 2016 stierf er een deelnemer van de hardloopwedstrijd door oververhitting. Volgens Hopman was het gisteren een verraderlijke hardloopwedstrijd vanwege de temperatuur, maar ook vanwege de afstand. "Het is een relatief korte afstand (16 kilometer, red.) en dan krijg je sneller dat mensen zich kapotlopen. In plaats van dat ze denken: 'ik verlaag mijn looptempo en doe rustig aan', denken ze: 'ik ga nog even door'."

Koelbaden

Voor het eerst waren er bij de finish koelbaden - in totaal zes - waar oververhitte deelnemers in konden worden gedompeld om zo hun lichaamstemperatuur te laten dalen. "Ik durf wel te zeggen dat die levens hebben gered. Die hebben verschil gemaakt. Er waren lopers met een heel hoge lichaamstemperatuur en dat in combinatie met symptomen als buiten bewustzijn raken- kan leiden tot een hitteberoerte."

Hopman werkt aan de Radboud Universiteit en doet al jaren onderzoek naar heatstrokes en thermoregulatie. "Rigoureus koelen helpt. Het koelbad is 0 tot 5 graden. En het is helemaal niet onprettig om daarin te worden gedompeld."



Wanneer is iemand oververhit?

"Bij een temperatuur boven de veertig graden. Maar dat hoeft nog niet gevaarlijk te zijn. De combinatie met verward gedrag en niet-aanspreekbaar zijn. Dam spreek je over een hitteberoerte."



Waarom gebeurt dit bij de één wel en de ander niet?

"Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn gevallen bekend dat zelfs héél goed getrainde mensen een heatstroke oplopen. Het heeft ook vaak te maken met bijvoorbeeld een drukke week, niet genoeg gedronken in de dagen voor de hardloopwedstrijd, of een griepje onder de leden hebben waar diegene zelf niets van heeft gemerkt."



Overlijd je meteen bij een hitteberoerte?

"Nee. Door langdurige oververhitting kunnen er ook organen beschadigd raken. Ook dit is door de koelbaden geminimaliseerd."

Wie ook blij was met de koelbaden is Joost Fonville. Zijn zoon overleed bij de Dam tot Damloop in 2016 aan oververhitting. Sindsdien zet hij zich ervoor in dat er ijsbaden langs het parcours komen. "Ik ben heel opgelucht dat de ijsbaden hun dienst hebben kunnen bewijzen", vertelde hij bij NH Radio. Toch is hij ook kritisch. "Je kan je wel afvragen of je een evenement van deze omvang in dit soort warme omstandigheden wel voort moet zetten."

Daarop reageert Hopman: "Als je kijkt naar omstandigheden als temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid was er geen reden om de race af te gelasten." De reden om de race toch rond half drie te stoppen, was vanwege de belasting van de hulpdiensten, maar die zijn volgens directeur van Le Champion Ron van der Jagt nooit overbelast geweest. "Toen er schijn van was dat de hulpdiensten het niet aan zouden kunnen, zijn we direct gestopt", zegt hij tegen NH Nieuws.



Wij spraken uitgebreid met Van der Jagt, die met tevredenheid terugkijkt op de wedstrijd van gisteren.



