Poes houdt dwarslaesie over aan beschieting, eigenaar doet vandaag aangifte

WARMENHUIZEN - Een poes in Warmenhuizen is afgelopen vrijdag beschoten. Het beestje is geraakt in haar rug en houdt een dwarslaesie over aan de beschieting. Haar baasje doet vandaag aangifte bij de politie.

De eigenaar denkt dat poes Roxy vrijdag tussen 19.00 en 19.15 uur bij de kruising van de Oostwal en de Dergmeerweg in Warmenhuizen is beschoten. Het dier is geraakt in haar rug. "Er zit een kogeltje vast in haar ruggenwervel en opereren wordt erg moeilijk", schreef ze toen. Inmiddels blijkt dat Roxy een dwarslaesie heeft overgehouden aan de beschieting. Ze kan niet zelfstandig lopen en haar behoefte doen.

Veel wilskracht

"Maar ze heeft veel wilskracht, dus ze sleept zichzelf door de hele huiskamer heen en klimt zelfs op de bank", vervolgt de eigenaar. Zij kondigt intussen aan vandaag aangifte te doen en roept de dader op mee te gaan. Met de poes is het afwachten: medewerkers van de dierenambulance willen het nog even aankijken voor ze aan een operatie beginnen.

Wie achter de beschieting zit en of het expres of per ongeluk is gebeurd, is nog niet bekend.