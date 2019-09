Gaslek in woonwijk Texel, brandweer zet straat af

DEN BURG - Aan het Schilderend in Den Burg (Texel) is vanmiddag tijdens onderhoud aan een tuin een gaslek ontstaan. Vermoedelijk is daarbij een gasleiding geraakt. De brandweer werd gealarmeerd en zette daarop direct de weg af.

Netbeheerder Liander zal het gaslek dichten. Dit is rond 20.00 uur à 21.00 uur vermoedelijk afgerond.

Volgens een woordvoerder van Liander heeft het gaslek geen grote gevolgen gehad voor de omwonenden. "Niemand heeft zonder gas gezeten en er heeft zich geen onveilige situatie voorgedaan. Dat kwam mede omdat er geen hoofdleiding was geraakt. En doordat de monteur op het eiland woonde, was hij snel ter plaatse."