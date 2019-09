Organisatie Damloop denkt na over oplossing voor niet-gestarte deelnemers

ZAANDAM - De 4.000 deelnemers die gistermiddag vanwege de hitte niet konden starten aan de Dam tot Damloop, moeten nog even wachten op een eventuele vergoeding of oplossing. Ook laat organisator Le Champion weten aan NH Nieuws dat hardlopers die hun tas nog niet terug hebben gekregen, een bericht moeten sturen.

Le Champion besloot gistermiddag rond half drie, in overleg met de hulpdiensten en de gemeente, dat er niemand meer mocht starten aan de hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam.

De hulpdiensten dreigden de grote toeloop aan mensen die medische hulp nodig hadden, niet meer aan te kunnen. Door de warme temperatuur raakte meerdere lopers oververhit en was de maximale capaciteit van de ambulances bereikt.

Duizenden sportievelingen zagen een medaille daarom aan hun neus voorbijgaan. Nu is de vraag: krijgen de gedupeerde renners hun geld terug? "Wij gaan daarover in beraad en informeren deelnemers als we meer weten", aldus de organistie tegen NH Nieuws.

Tassen kwijt

Ook zijn een aantal lopers hun tas kwijt, die ze voor de race bij de start in Amsterdam moesten inleveren. Normaliter worden ze na het inleveren verscheept naar de finish in Zaandam. Maar in de chaos van gisteren kon niet iedereen zijn of haar tas ophalen.

"Alle overgebleven kledingtassen zijn teruggekomen op het kantoor van Le Champion in Alkmaar", luidt de reactie van de organisatie. "Deelnemers die hun tas niet hebben teruggekregen, kunnen ons een bericht sturen met hun startnummer. Dan kan de tas worden opgehaald of hij wordt per post verstuurd."

Een mail sturen kan via de website van de Dam tot Damloop.